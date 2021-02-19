Катарские ученые увидели спасение от пандемии коронавируса в верблюдах

Исследователи из филиала американского университета Weill Cornell Medicine в Катаре выявили у одногорбых верблюдов-дромедаров способность вырабатывать большое количество антител к вирусам. По мнению ученых, это открытие может помочь в создании лекарства от ковида.

Как сообщил портал Dohanews, иммунитет верблюда может усиленно отвечать на заражение вирусом.

«Этот ответ объясняется особенностью дромедаров, которые продуцируют уникальные гомодимерные (двойные — прим. ред.) антитела», — говорится в исследовании.

Профессор генетической медицины, микробиологии и иммунологии Лофти Чушан пояснил, что 2019-nCoV, и вирус, который вызывает Ближневосточный респираторный синдром, схожи. Верблюдов коронавирус не берет, а вот БРС они болеют часто. Антитела животных очень похожи на те, которые вырабатывает организм человека после ковида или прививки. Ученые полагают, что это исследование может стать основой для создания препарата от COVID-19.

На этой неделе в Великобритании одобрили опасный эксперимент: ученые собираются заразить здоровых людей коронавирусом и в деталях изучить его воздействие на организм.