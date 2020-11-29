Назван эффективный способ отвлечь человека от смартфона
«Общение человека со своим смартфоном — это одна из разновидностей измененного состояния сознания. Самый эффективный способ вернуть человека в реальность — „разбить“ состояние», — приводит агентство «Прайм» слова Синарева.
Психолог отметил, что просьбы отвлечься от телефона могут остаться незамеченными. Поэтому нужно достать свой гаджет и предложить собеседнику вместе отложить смартфоны в сторону. Такой поступок может вызвать злость или смущение у человека, отметил специалист. Однако внимание собеседника будет гарантировано.
Прерывать свои сеансы погружения в гаджеты психолог рекомендует с помощью прогулок или любой физической активности. При этом Синарев предупреждает, что эти действия дадут лишь «мгновенный, ситуативный эффект».
Синдром дефицита внимания и гиперактивности, клиповое мышление до недавнего времени диагностировали только у детей, но теперь такое медики стали замечать и за взрослыми. Во всем виноват Instagram. Проводя в соцсетях по 5-6 часов ежедневно пользователи разучиваются удерживать сознание. Люди все больше привыкают к поверхностным постам, где все очень упрощено. Они не готовы серьезно размышлять, получать какие-то фундаментальные знания, объяснил руководитель Центра психологической помощи, популярный блогер Александр Шахов.