Назван эффективный способ отвлечь человека от смартфона

Зависимый от смартфона человек всегда держит гаджет в руках или кладет его таким образом, чтобы не выпускать из поля зрения. Завладеть вниманием такого собеседника довольно сложно, но можно. Эффективный способ это сделать назвал психолог Дмитрий Синарев.

«Общение человека со своим смартфоном — это одна из разновидностей измененного состояния сознания. Самый эффективный способ вернуть человека в реальность — „разбить“ состояние», — приводит агентство «Прайм» слова Синарева.

Психолог отметил, что просьбы отвлечься от телефона могут остаться незамеченными. Поэтому нужно достать свой гаджет и предложить собеседнику вместе отложить смартфоны в сторону. Такой поступок может вызвать злость или смущение у человека, отметил специалист. Однако внимание собеседника будет гарантировано.

Прерывать свои сеансы погружения в гаджеты психолог рекомендует с помощью прогулок или любой физической активности. При этом Синарев предупреждает, что эти действия дадут лишь «мгновенный, ситуативный эффект».

Синдром дефицита внимания и гиперактивности, клиповое мышление до недавнего времени диагностировали только у детей, но теперь такое медики стали замечать и за взрослыми. Во всем виноват Instagram. Проводя в соцсетях по 5-6 часов ежедневно пользователи разучиваются удерживать сознание. Люди все больше привыкают к поверхностным постам, где все очень упрощено. Они не готовы серьезно размышлять, получать какие-то фундаментальные знания, объяснил руководитель Центра психологической помощи, популярный блогер Александр Шахов.