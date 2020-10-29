Instagram заразил взрослых синдромом дефицита внимания

Instagram сильнее других соцсетей сформировал у пользователей клиповое мышление — определенное влияние на систему внимания и концентрации.

«Мы смахиваем посты, а для мозга это значит быстрое переключение с темы на тему, следовательно, я не вдумываюсь, не вчитываюсь, а приучаю свой мозг постоянно переключать внимание», — объяснил блогер.

Раньше врачи ставили синдром дефицита внимания и гиперактивности только детям, теперь его диагностируют и у взрослых. Проводя в соцсетях по 5-6 часов ежедневно пользователи разучиваются удерживать сознание.

«Люди все больше привыкают к поверхностным постам, где все очень упрощено. Они не готовы серьезно размышлять, получать какие-то фундаментальные знания. Сейчас тенденция в Instagram — Stories, что сделало потребление информации еще быстрее», — пояснил психолог.

Все это негативно влияет на остальные сферы жизни человека. Люди испытывают трудности с учебой, так как любое обучение подразумевает постоянное удержание внимания. Кроме того, начинаются проблемы в межличностном общении, потому что многие уже не могут обойтись без телефона.