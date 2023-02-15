Общество 15 февраля 2023, 18:40 Выплату единого пособия одобрили в России для трех миллионов детей Глава Минтруда Котяков заявил об одобрении выплат единого пособия на 3 млн детей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Выплаты единого пособия одобрены на три миллиона детей в России, заявил глава Минтруда Антон Котяков. Такие данные министр озвучил на совещании президента Владимира Путина с членами кабмина, сообщил ТАСС.

Путин обратился к Котякову с вопросом о том, как организована работа по выплате проиндексированных соцвыплат.

Реклама

«Деньги есть, источник определен. Правительство все вопросы решило. Как технически работа идет?» — спросил глава государства.

Реклама

Котяков в рамках доклада затронул вопрос единого пособия. По его данным, выплаты одобрили родителям трех миллионов детей и 115 тысячам будущих матерей.

«Мы перечислили более 32 миллиардов рублей нашим гражданам», — уточнил Котяков.

Министр добавил, что в общей сложности на социальные пособия и компенсации в этом году выделят 1,6 триллиона рублей. Он напомнил, что с начала февраля проиндексировали 40 различных выплат, увеличив их размер на 11,9%. В частности, размер материнского капитала на первого ребенка вырос почти до 587 тысяч рублей.

«Эти меры охватывают на сегодняшний день 16 миллионов человек», — подчеркнул глава Минтруда.