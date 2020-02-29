Назначение экс-вице-премьера Тигипко премьер-министром опровергли в Киеве

Назначения бизнесмена, миллиардера и экс-вице-премьера Сергея Тигипко в правительство не будет. Об этом однозначно заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Заявление прозвучало в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Однако изменения в украинском правительстве назрели и планируются. Это связано с тем, что что налицо признаки надвигающегося экономического кризиса, а также возможна эпидемия коронавируса. Это значит, что Кабмин нужно превратить в штаб.

«Мы хотим усилить Кабмин, сделать его более оперативным и более опытным», — заявил Арахамия.

По его словам, действительно, речь идет как о новых назначениях, так и об увольнениях. Фамилии Арахамия называть не стал.

У президента Украины Владимира Зеленского все-таки рассматривают вероятность назначения бывшего вице-премьер-министра и нардепа Сергея Тигипко вице-премьером. Накануне Зеленский признался, что уже встречался с Тигипко в рамках собеседований на посты в правительстве.