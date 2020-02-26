Зеленский выбрал кандидата на пост премьер-министра Украины

Источник украинского издания в правительстве страны заявил, что с Тигипко ведутся переговоры.

В офисе украинского лидера отказались комментировать данную информацию. Также издание не получило ответа от компании Тигипко «ТАС».

Напомним, Тигипко был заместителем премьер-министра Украины в 1997–1999 годах. Позже в правительстве Виктора Ющенко он стал министром экономики. На президентских выборах 2010 года Тигипко занял третье место. В период президентства Виктора Януковича он также занимал пост заместителя премьера.

Отмечается, что Тигипко запрещено занимать высокие государственные посты, согласно закону о люстрации. Причиной этому служит то, что он входил в состав правительства при Януковиче.