Криминал 14 мая 2023, 16:21 Блиновская погасила мизерную часть долга по налогам Глава СК Бастрыкин заявил о погашении Блиновской 10 миллионов рублей долгов по налогам РИА «Новости»

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Обвиняемая в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств блогер Елена Блиновская пока выплатила только 10 миллионов рублей. Как сообщил ТАСС, об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Объем поступивших средств руководитель ведомства назвал «мизерным».

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«Блиновская на данный момент погасила мизерную часть налоговой задолженности — всего 10 миллионов рублей из 918,9 миллиона», — заявил Бастрыкин.

По версии следствия, блогер проводила деньги через несколько созданных фирм, работающих по упрощенной системе налогообложения. Поэтому большую часть полученных средств в своей налоговой декларации Блиновская не указывала.

Создательницу «Марафонов желаний» задержали в конце апреля, когда она пыталась уехать из России на машине. В ходе допроса Блиновская признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд отправил обвиняемую под домашний арест и запретил ведение ее социальных сетей даже через посредников.

СМИ со ссылкой на источники сообщили, что следователи наложили арест на шесть банковских счетова, принадлежащих Блиновской и ее супругу. По словам собеседников, чета хранила там сотни миллионов рублей.