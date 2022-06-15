«Навигатор на потребительском рынке». Глава Роскачества рассказал о помощи и работе с ретейлом

Ретейлеры в России предпочли репутационным рискам честную работу. Исследования специалистов АНО «Роскачество» научили их вовремя снимать некачественные товары с продажи. Об этом «360» рассказал глава организации Максим Протасов на Петербургском международном экономическом форуме.

Эксперты Роскачества проанализировали самую популярную среди покупателей продукцию в разных ценовых сегментах. Оказалось, некоторые предприятия воспользовались ситуацией и производили фальсификаты.

«К сожалению, начали производить продукцию c заменителями молочного жира, не сообщая об этом потребителям, что совершенно недопустимо. Что в такой ситуации делаем мы? Во-первых, безусловно, информируем об этом потребителей.

Сейчас Роскачество стало таким серьезным навигатором на потребительском рынке. <…> Ретейл не дожидается, пока на него обрушатся репутационные риски, — сам снимает подобные товары с полок Максим Протасов руководитель АНО «Роскачество».

Подобную практику Протасов назвал нормой и для других стран — во многих из них аналогичные Роскачеству организации существуют несколько десятилетий.

«Я не сомневаюсь, что это будет работать у нас. <…> Мы готовы помогать, если это не предприятие-однодневка, если оно не нарушало закон намеренно. <…> Готовы править процессы, помогать производить качественную продукцию и бесплатно консультировать», — заметил собеседник «360».

В противном случае, если бизнес не хочет «исправляться» и улучшать качество товаров, предприятие должно уйти с рынка. По этому направлению Роскачество сотрудничает с коллегами из контрольных и надзорных органов.