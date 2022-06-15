«Опережающие стандарты». Глава Роскачества рассказал, как создают списки товаров на исследования

Специалисты Роскачества в рамках мониторинговой деятельности исследуют все товары с магазинных полок. Последние годы в организации формировали лист торговых марок, который собирают с учетом заявок потребителей. Об этом «360» рассказал руководитель АНО «Роскачество» Максим Протасов на Петербургском международном экономическом форуме.

В Роскачество, заметил он, обращаются сотни тысяч людей, заинтересованных в проверке тех или иных товаров. В работе специалисты ориентируются именно на оставленные запросы.

Зачем нужны стандарты?

Новые стандарты качества, добавил Протасов, необходимы при устаревании предыдущих и изменении технологической ситуации в отрасли. Здесь важно идти на опережение.

Опережающие стандарты — это путеводная звезда Роскачества. Мы показываем, каким товар должен быть, чтобы максимально удовлетворять нуждам потребителя Максим Протасов руководитель АНО «Роскачество».

Эксперты организации исследуют и широкую линейку экспортных товаров. А получившие знак качества производители при продвижении в другие государства позиционируют себя соответствующим образом.

«Товар с государственным знаком качества — заветная буква „К“ в пятиугольнике», — сказал Протасов, уточнив, что известность этот символ приобрел в том числе в Китае.

Серьезный аудит и базовые исследования

Подают в Роскачество заявки и на диагностику в рамках правительственной премии в области качества процессов.

Это серьезный управленческий аудит <…> качества организационных процессов и эффективности работы. Сейчас количество этой деятельности кратно выросло. Более 500 предприятий подали заявку на прохождение нашего управленческого аудита Максим Протасов.

Протасов указал на прямую связь между ростом подобных заявок в регионах и улучшением качества работы местных предприятий: экономическая ситуация на них самих идет в плюс, а значит, и в определенном субъекте.

В 2022 году Роскачество займется исследованием базовых товаров — фокус организации уже утвердили в правительстве.

«У нас есть несколько основных направлений, которыми мы занимаемся. Исследуем базовые товары так называемой первой цены. Смотрим и на ассортимент в онлайн-магазинах, который сейчас увеличивается, <…> внимательно анализируем качество региональных товаров. Мы уверены, что сегодняшняя ситуация может привести к тому, что небольшие региональные марки небольшие марки могут стать крупными федеральными игроками», — подчеркнул Максим Протасов.