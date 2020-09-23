Навальный рассказал о планах после выписки

Алексей Навальный выписался из «Шарите» и уже начал строить планы на будущее. Пока блогер намерен заняться укреплением здоровья.

По словам основателя ФБК, ему нужно ежедневно посещать физиотерапевта, также Навальный не исключает процедуры в реабилитационном центре. Одна из главных его задач на ближайшее будущее — вернуть полный контроль над пальцами и снова научиться держать баланс. Об этом оппозиционер написал на своей странице в Instagram.

«Забавно, я мечтал научиться ездить на вейкборде за катером по волне и научился этим летом. А теперь учусь стоять на одной ноге. <…> Например, я не могу кидать мяч левой рукой. <…> Мозг просто не хочет делать это движение. Или писать от руки. До последнего времени не получалось в строчку. Все время в столбик начинал. Реабилитация, в общем», — поделился блогер с подписчиками.

В посте политик также рассказал, что стремится как можно быстрее поправиться не только физически, но и умственно. В этой области его проверяла даже нейросеть. А врачи порекомендовали больше писать в соцсети и играть в видеоигры.

Навальный также поблагодарил медперсонал клиники «Шарите», он отметил, что врачи проделали невероятную работу.

Немецкая клиника сообщила в соцетях, что блогера выписали 22 сентября. Навальный проходил там лечение чуть больше месяца.