Навальный поблагодарил пилотов и медиков. Жена одного из спасителей ему ответила

Алексей Навальный поблагодарил пилотов за подаренные ему дополнительные часы жизни. Также блогер отметил профессионализм российских медиков.

Сегодня блогер поделился с подписчиками в Instagram подробностями дня, когда ему стало плохо. Как заявил Навальный, «цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей» помогли ему выжить.

«Пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное „минирование“ аэропорта. <…> Пришедшие сотрудники медслужбы <…> сразу четко сказали: „Это токсическое отравление“, — и зафигачили мне дозу атропина. <…> Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — рассказал Навальный.

Жена одного из пилотов ответила политику под постом и пожелала здоровья его семье. Комментарий девушки за час набрал более 2,5 тысячи лайков.

«Алексей, очень рады, что вы идете на поправку. Здоровья вам и вашим близким. Мой супруг был в тот день за штурвалом», — рассказала подписчица с ником elvira88088.

Именно пилоты и первые медики, по мнению политика, подарили ему дополнительные 15–20 часов жизни.

Тем временем Россия продолжает требовать от Германии передать все данные по делу Навального: результаты анализов, биоматериалы и другие клинические пробы основателя ФБК.