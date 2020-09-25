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    25 сентября 2020, 13:11

    Навальный поблагодарил пилотов и медиков. Жена одного из спасителей ему ответила

    Анастасия Калинина

    Алексей Навальный поблагодарил пилотов за подаренные ему дополнительные часы жизни. Также блогер отметил профессионализм российских медиков.

    Сегодня блогер поделился с подписчиками в Instagram подробностями дня, когда ему стало плохо. Как заявил Навальный, «цепь счастливых случайностей и четких действий неизвестных добрых людей» помогли ему выжить.

    «Пилоты быстро посадили самолет в Омске, несмотря на объявленное „минирование“ аэропорта. <…> Пришедшие сотрудники медслужбы <…> сразу четко сказали: „Это токсическое отравление“, — и зафигачили мне дозу атропина. <…> Спасибо вам, неизвестные добрые друзья. Вы хорошие люди», — рассказал Навальный.

    Жена одного из пилотов ответила политику под постом и пожелала здоровья его семье. Комментарий девушки за час набрал более 2,5 тысячи лайков.

    «Алексей, очень рады, что вы идете на поправку. Здоровья вам и вашим близким. Мой супруг был в тот день за штурвалом», — рассказала подписчица с ником elvira88088.

    Именно пилоты и первые медики, по мнению политика, подарили ему дополнительные 15–20 часов жизни.

    Тем временем Россия продолжает требовать от Германии передать все данные по делу Навального: результаты анализов, биоматериалы и другие клинические пробы основателя ФБК.

    Новости SMI.FM