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    24 сентября 2020, 15:31

    Россия потребовала от Германии передать все данные по делу Навального

    Наза Салех Захи

    Представители России при ОЗХО направили ноту постпредству Германии с требованием передать всю информацию по ситуации с Алексеем Навальным. Российская сторона хочет получить результаты анализов, биоматериалы и другие клинические пробы основателя ФБК.
    Россия потребовала от Германии передать все данные по делу Навального

    «23 сентября постоянным представительством РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по так называемому делу Навального, в частности — „результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы“ российского гражданина, которыми располагает федеральное правительство», — сказано в пресс-релизе на сайте постпредставительства РФ.

    Россия отметила, что запрос сделан в соответствии со статьей IX Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). В ней сказано о праве государства-участника направлять запрос по любому вопросу, который вызывает у него сомнения.

    Постпредство добавило, что по правилам ФРГ должна ответить в течение десяти дней. Россия рассчитывает, что члены ОЗХО строго соблюдают свои обязательства по оказанию правовой помощи. Особенно это касается Германии, Швеции и Франции.

    Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где основателю ФБК оказали экстренную помощь. Позже его по настоянию родных отправили на лечение в немецкую клинику «Шарите». Он там пробыл больше месяца и выписался 22 сентября.

    Германия заявила, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Выводы немецких специалистов подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Берлин обратился в ОЗХО для проведения еще одного исследования. МИД РФ в свою очередь ждет ответа на свой запрос.

    Новости SMI.FM