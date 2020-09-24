Россия потребовала от Германии передать все данные по делу Навального

Представители России при ОЗХО направили ноту постпредству Германии с требованием передать всю информацию по ситуации с Алексеем Навальным. Российская сторона хочет получить результаты анализов, биоматериалы и другие клинические пробы основателя ФБК.

«23 сентября постоянным представительством РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) направлена нота постпредству ФРГ при ОЗХО с требованием к немецкой стороне передать нам исчерпывающую информацию по так называемому делу Навального, в частности — „результаты анализов, биоматериалы и иные клинические пробы“ российского гражданина, которыми располагает федеральное правительство», — сказано в пресс-релизе на сайте постпредставительства РФ.

Россия отметила, что запрос сделан в соответствии со статьей IX Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). В ней сказано о праве государства-участника направлять запрос по любому вопросу, который вызывает у него сомнения.

Постпредство добавило, что по правилам ФРГ должна ответить в течение десяти дней. Россия рассчитывает, что члены ОЗХО строго соблюдают свои обязательства по оказанию правовой помощи. Особенно это касается Германии, Швеции и Франции.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где основателю ФБК оказали экстренную помощь. Позже его по настоянию родных отправили на лечение в немецкую клинику «Шарите». Он там пробыл больше месяца и выписался 22 сентября.

Германия заявила, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Выводы немецких специалистов подтвердили лаборатории Франции и Швеции. Берлин обратился в ОЗХО для проведения еще одного исследования. МИД РФ в свою очередь ждет ответа на свой запрос.