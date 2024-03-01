Общество 01 марта 2024, 16:31 Навального похоронили в Москве Похороны Алексея Навального прошли на Борисовском кладбище Москвы РИА «Новости»

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В Москве похоронили Алексея Навального. Похороны прошли на Борисовском кладбище на юге столицы. Об этом сообщило РИА «Новости».

Перед траурной церемонией гроб с телом доставили в храм «Утоли моя печали» в Марьине, где священник провел отпевание. На панихиду пришли родители и знакомые Навального.

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Корреспондент РИА «Новости» сообщил, что на кладбище появились послы США, Франции, Германии и Канады, а также сотрудники иностранных изданий.

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в исправительной колонии № 3, расположенной в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Там он отбывал наказание по уголовному делу о мошенничестве и за создание экстремистского сообщества.

Пресс-служба регионального управления ФСИН сообщила, что заключенный почувствовал себя плохо после прогулки и потерял сознание. На место прибыли врачи скорой помощи, которые провели реанимационные мероприятия, но спасти жизнь не смогли.

Проверку в колонии организовала комиссия центрального главка ФСИН, а также местные следователи. Официальных результатов ведомства пока не оглашали.