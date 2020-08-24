Транспортировку Навального в Германию в Кремле объяснили решением врачей

Алексея Навального перевезли из омской клиники в немецкую больницу по решению врачей. Дмитрий Песков заметил, что участия российского лидера Владимира Путина ситуация не требовала и никаких международных переговоров Кремль по этому вопросу не вел.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что такое решение прерогативой Путина не является. Слова Пескова привел сайт RT.

«Это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента», — заметил официальный представитель Кремля.

Поводов для международных переговоров из-за Навального тоже не было. Песков добавил, что соответствующие органы власти сделали все «очень быстро и оперативно, без каких-либо проблем».

«Все разрешения, связанные с формальностями, с вылетом были решены очень быстро <…>, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного», — обратил внимание пресс-секретарь Путина.

Самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске из-за плохого самочувствия пассажира 20 августа. На следующий день омские медики разрешили транспортировку блогера в Германию, 22-го числа борт с ним приземлился в Берлине.

Главврач омской БСМП № 1 Александр Мураховский указал на вклад местных медиков в спасение жизни основателю ФБК.