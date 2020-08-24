Транспортировку Навального в Германию в Кремле объяснили решением врачей
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что такое решение прерогативой Путина не является. Слова Пескова привел сайт RT.
«Это абсолютно врачебное решение, которое было связано с состоянием здоровья пациента», — заметил официальный представитель Кремля.
Поводов для международных переговоров из-за Навального тоже не было. Песков добавил, что соответствующие органы власти сделали все «очень быстро и оперативно, без каких-либо проблем».
«Все разрешения, связанные с формальностями, с вылетом были решены очень быстро <…>, после того, как врачи посчитали возможной перевозку больного», — обратил внимание пресс-секретарь Путина.
Самолет, на котором Алексей Навальный летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске из-за плохого самочувствия пассажира 20 августа. На следующий день омские медики разрешили транспортировку блогера в Германию, 22-го числа борт с ним приземлился в Берлине.
Главврач омской БСМП № 1 Александр Мураховский указал на вклад местных медиков в спасение жизни основателю ФБК.