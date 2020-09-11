Издание Spiegel утверждает, что Алексея Навального «отравили» более сильной формой «Новичка». Авторы материала ссылаются на данные разведки ФРГ.

По данным издания, специалисты Института фармакологии и токсикологии бундесвера провели анализы его крови и мочи. Кроме того, они изучили следы на бутылке, которая была у Навального с собой. Именно на основании этих тестов они якобы пришли к выводу о более «сильной» форме вещества, которым блогера якобы отравили.

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин сообщил, что ФРГ до сих пор не передала России данные по Алексею Навальному. В Германии объяснили свою позицию, сославшись на государственную тайну.

Блогеру резко стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. В результате экипаж принял решение экстренно посадить самолет в аэропорту Омска. Оттуда Навального забрали местные медики, которые смогли спасти его жизнь. Никаких следов отравления в организме Навального они не обнаружили. Позже родственники блогера решили перевезти его на лечение в Германию. С тех пор он находится в немецкой клинике «Шарите».

10 сентября СМИ сообщили, что Алексея Навального вывели из комы. По их данным, он полностью пришел в себя, уже может разговаривать и вспомнил события перед отравлением. После этого в клинике усилили меры безопасности. По прогнозам врачей, блогер сможет физически восстановиться на 90%.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что другие страны не должны указывать Москве, как вести следствие по ситуации с Навальным.