Стюардесса посоветовала не использовать наушники в самолете

Бортпроводница отметила, что несмотря на то, что наушники в пластиковой упаковке выглядят неиспользованными, на самом деле они проходят обработку и упаковываются заново. При этом чистка не устраняет все микробы, и есть опасность подхватить различные ушные заболевания.

Бывшая стюардесса отметила, что авиакомпании порой даже не утруждают себя сменой пенистой части наушника. Там могут оставаться микробы, поэтому сотрудница посоветовала рвать наушники после использования, чтобы авиакомпании пришлось заменить эту деталь.

Лучше иметь наушники с собой и не брать бортовые.

Ранее стюардесса рассказала о самых странных выходках авиапассажиров, которые ее шокировали во время путешествий. Среди оказались просьба выкинуть грязный памперс и подшутить над женой с помощью забытой вещи.