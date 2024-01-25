Эксклюзив 25 января 2024, 00:04 Научили в магазине. Читающего стихи попугая-патриота выставили на продажу в Краснодаре за 250 тысяч рублей Хозяин краснодарского попугая-патриота сообщил, что птицу уже продали Unsplash

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Житель Краснодара выставил на продажу попугая жако по кличке Валера. В объявлении указали, что птица-патриот умеет декларировать стихи. Пернатое уже продали, сообщил «360» хозяин Валеры.

Объявление о продаже попугая опубликовали на одном из популярных сайтов. Владелец пернатого заявил, что у птицы богатый словарный запас. Он знает имя президента России, может говорить «Ура!» и цитирует стихи поэтов-классиков. За Валеру попросили 250 тысяч рублей.

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«Продали уже. Его в магазине научили [разговаривать]. Купили уже таким», — отметил мужчина.

Он не уточнил, за какую сумму в итоге удалось продать Валеру. Владелец птицы также назвал ее возраст.

«Четыре года», — сказал мужчина.

Попугаи жако обитают в основном в Западной Африке. Это одна из самых распространенных среди любителей содержания птиц порода. Попугаи отличаются высоким интеллектом и могут запоминать до 250 слов, иногда ассоциируя их с предметами. В неволе и при надлежащем уходе жако живут более 40 лет.

Жителя Москвы ранее задержали по подозрению в мошенничестве при покупке попугая. Полиция быстро нашла злоумышленника и арестовала его.