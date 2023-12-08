Криминал 08 декабря 2023, 12:53 Мужчину заподозрили в мошенничестве при покупке попугая в Москве Полиция задержала подозреваемого в мошенничестве при покупке попугая в Москве Фото: пресс-центр МВД России

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В Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве при покупке попугая. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По данным следствия, задержанный подал заявку на покупку желтохохлого какаду в одном из зоомагазинов. После прибытия попугая в магазин продавец связалась с клиентом для завершения сделки. Мужчина запросил провести оплату через мобильное приложение банка после получения попугая.

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Когда курьер доставил какаду, мошенник показал ему поддельный электронный чек об оплате, после чего забрал птицу и прекратил выходить на связь, не перечислив обещанные деньги. Общая сумма ущерба составила более 250 тысяч рублей.

Полиция быстро нашла подозреваемого и арестовала его. Какаду вернули в зоомагазин. Началось расследование.

Против мужчины возбудили дело о мошенничестве. Его отпустили под подписку о невыезде.

Ранее двух мужчин из Москвы заподозрили в хищении 15 тонн мяса. Общая сумма ущерба превысила 10 миллионов рублей.