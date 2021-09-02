Natura Siberica приостановила работу 80 магазинов и производства

Компания Natura Siberica приостановила работу 80 своих розничных магазинов, а также остановила выпуск продукции. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление президента компании Сергея Буйлова.

Причиной, как указывается в материале, стал разрыв лицензионного контракта с эстонской компанией OU Good Design. Этой компании принадлежит часть товарных знаков, связанных с брендами «Рецепты бабушки Агафьи», «Аптечка Агафьи», Planeta Organica, Natura Siberica.

Ситуация связана с корпоративным и наследственным конфликтом, пояснил Буйлов. Конфликт начался после смерти основателя бизнеса Андрея Трубникова в январе 2021 года.

Совладелица бизнеса и первая супруга Трубникова Ирина 30 августа в одностороннем порядке прекратила действие договора, а также запретила использовать товарные знаки.

Natura Siberica, как пояснил Буйлов, временно прекращает использование этих брендов «до прояснения правовой позиции и всех обстоятельств вывода наиболее ценных активов группы за рубеж».

Основатель Natura Siberica Андрей Трубников скончался в возрасте 61 года. Сначала, еще в начале 2000-х, он создал бренд «Рецепты бабушки Агафьи», а позже и Natura Siberica. Первый одноименный магазин появился в Москве в 2012 году.