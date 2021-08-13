Natura Siberica на линии огня. Наследники основателя обвиняют новый топ-менеджмент в рейдерском захвате

Сотрудники компании Natura Siberica пожаловались на рейдерский захват со стороны нового топ-менеджмента. Люди отказываются работать с новым руководством из-за попыток изменить привычное положение вещей. Теперь их не пускают в офис, а наследники покойного основателя косметического бренда боятся, что их дело просто уничтожат.

Разделить наследство

Основатель Natura Siberika Андрей Трубников умер в январе 2021 года. После этого за компанию началась нешуточная борьба его наследников. Первая жена Трубникова Ирина, которая вместе с мужем начинала дело, получила 40% производителя косметики «Рецепты бабушки Агафьи», а сын Дмитрий — 15%. При этом в своем последнем интервью Трубников говорил, что не хочет оставлять свой бизнес детям.

Еще в мае 2021 года наследники оказались недовольны тем, что управляющие активами Трубникова начали вносить изменения в учредительные документы компании. Ирина Трубникова, по данным РБК, назвала это попыткой «захватить корпоративный контроль над компанией».

После начала «дележки» бизнеса в топ-менеджменте компании произошли перемены. Адвокаты наследников Андрея Трубникова рассказали, что нынешняя ситуация сложилась из-за действий третьей жены покойного Анастасии, которая тоже претендовала на роль управляющего, которым в итоге стало стороннее лицо — нотариус.

Взаимные обвинения

В июле 2021 года журнал Forbes обнаружил, что глава юридического агентства «Сезар Консалтинг» и бывший доверительный управляющий бизнесом Трубникова Борис Любошиц подал несколько исков к Natura Siberica. Его назначили после смерти основателя компании, а затем сместили.

По данным издания, Любошиц обвинял бывших гендиректоров и главных бухгалтеров в том, что ему не предоставляли необходимые для управления компанией документы — номера счетов, сведения бухучета и бухгалтерскую отчетность. Комментируя ситуацию изданию «Секрет», он заявил, что отстранение сотрудников — следствие того, что они нарушали закон, укрывая от управляющих некую информацию.

«Пока мы пытались в самом начале собраться, вдова подала наследственное дело, обратилась к нотариусу, который достаточно странно себя ведет», — объяснила «360» Ирина Трубникова.

Большинство наследников хотело выбрать меня, так как мы с Андреем Вадимовичем начинали практически вместе — с самых первых трех шампуней и двух бальзамов Ирина Трубникова.

Пришел новый генеральный директор Дмитрий Ганзер и создал должность президента компании, на которую назначил Сергея Буйлова — его, по словам адвокатов наследников Трубникова, сам покойный уволил несколько лет назад.

«Он проработал у нас 13 месяцев, и Андрей Вадимович с ним расстался. Мы его знаем с не очень хорошей стороны, поэтому мы еще больше испуганы — мы знаем, как он, возможно, будет нами руководить», — добавила Трубникова.

Блокировка пропусков

Сотрудники компании Natura Siberica составили коллективное письмо с отказом работать под новым руководством. Одной из причин такого решения стало то, что по приказу Буйлова пропуска заместителя гендиректора компании Ирины Трубниковой и ее сына Дмитрия были заблокированы. Пройти на территорию собственной компании сооснователи больше не могут.

Согласно письму, отключили пропуска и всем ведущим сотрудникам — от главных бухгалтеров до руководителя службы безопасности. Всем менеджерам, переведенным на удаленный режим работы, приказали вернуться в офис, а доступ к рабочим компьютерам отключили.

На этажах пропуска не срабатывают, все открыто, люди незнакомые ходят, в кабинетах на личных местах наших сотрудников какие-то другие сотрудники. Вокруг куча каких-то людей, которых мы, честно говоря, просто боимся, потому что мы не знаем, что происходит и чем это может кончиться Ирина Трубникова.

В офисе Natura Siberica появились неизвестные, которые начали менять замки в помещениях. Общаться с сотрудниками компании и объяснять происходящее они отказались — тогда работники фирмы пожаловались на рейдерский захват в социальных сетях.

У офиса компании на акцию протеста вышли сотрудники, которых не пустили в офис. По словам адвокатов Ирины и Дмитрия Трубниковых, действия нового руководства ставят под угрозу производственный процесс в Natura Siberica — есть риск полной остановки деятельности. Причем опасения могут оказаться небезосновательными.

«Представители нового руководства также попытались изъять документы в нескольких магазинах и в спа-салоне Natura Siberica, что привело к отключению касс и моментальной остановке обслуживания покупателей», — говорится в открытом письме.

В начале июня издание The Bell со ссылкой на собственные источники сообщило, что Ирина Трубникова и ее дети Дмитрий и Екатерина готовы продать свою долю в бизнесе АФК «Система». Причем стоимость этой сделки якобы обещала быть в пять раз ниже, чем суммы, о которых еще при жизни говорил сам Трубников. В дальнейшем управлении бизнесом Ирина и ее дети, по данным издания, участвовать не собирались.