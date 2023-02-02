02 февраля 2023, 08:00
(обновлено: 02 февраля 2023, 09:05)
Сталинградская битва. Сражение, ставшее началом Победы
Историк Багдасарян заявил, что Сталинградская битва — одно из величайших сражений
Победа в Сталинградской битве — одна из главных вех истории России и СССР. Это сражение стало переломным моментом Великой Отечественной: враг не просто дрогнул, он был разбит, остановлен, его заставили убегать. Началось освобождение советской земли, а следом — всей Европы.
Победа в Сталинградской битве
Россия отмечает День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сражение длилось ровно 200 дней и ночей, и, наконец, 2 февраля 1943 года удалось остановить вражеское наступление, преломив ход войны.
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Гитлеровцы начали свое шествие в июле 1942-го. Немцы шли не одни — их подкрепляли войска союзников: итальянцев, румын, венгров, хорватов. Они рвались на Кавказ. У захватчиков было больше солдат, техники, оружия и боеприпасов.
Однако советские люди победили. Немцам не помогла ни танковая армада, ни уверенность в неминуемой победе. Окруженные фашисты капитулировали: в плен сдались 25 генералов вермахта, в том числе генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.
Немцы шли на Кавказ
Доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры государственной политики МГУ Вардан Багдасарян рассказал «360», что Сталинградская битва — одно из величайших сражений в истории не только Второй мировой войны, но и всего человечества.
Немецкое командование преследовало две цели. Первая — перерезать водную артерию Волги, которая была важным каналом коммуникации, и тем самым нанести ощутимый ущерб советской стороне. Вторая — Сталинград давал перспективы движения к Кавказу.
«Сталинградская битва рассматривалась как стратегия битвы за Кавказ, который был нужен для выхода к нефти — Германия не могла вынести войну без соответствующих ресурсов», — объяснил Багдасарян.
Сталинградская битва в этом отношении была сражением с соответствующими геополитическими проекциями, добавил историк. Но одержать верх захватчики не смогли.
Подрыв германской мощи
Сталинградская битва не зря считается коренным переломом в Великой Отечественной: после нее стратегическая инициатива полностью перешла к Красной армии.
После битвы за Москву инициатива все-таки по-прежнему оставалась за немцами. Был провал под Харьковом. Но Сталинградская битва перевернула историю войны, и вектор был задан уже на победу. Дальше последовала Курская битва, освобождение советских территорий и Европы.
Вардан Багдасарян
Историк отметил, что Сталинградскую битву высоко оценили союзники по антигитлеровской коалиции: президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, будущий премьер и впоследствии президент Франции Шарль де Голль.
«Битву за Сталинград считали величайшим свершением Второй мировой войны. Даже сегодня, когда в рамках антироссийской пропаганды пытаются замолчать те или иные сражения, Сталинград вынуждены признавать. Именно там была подорвана мощь германской армии», — подчеркнул Багдасарян.
Меч Сталинграда
Союзники и правда были впечатлены победой Советской армии. Дед нынешнего короля Великобритании Георг VI приказал выковать церемониальный меч в знак преклонения перед мужеством защитников Сталинграда.
Этот шедевр кузнечного оружейного ремесла современной эпохи украшен драгоценными металлами и камнями. По клинку кислотой вытравлены надписи на русском и английском языках: «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищение британского народа».
Иосифу Сталину клинок передал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в присутствии Франклина Рузвельта 29 ноября 1943 года, на открытии Тегеранской конференции. Сегодня «Меч Сталинграда» можно увидеть в музее Сталинградской битвы в Волгограде.
Дом Павлова
Главным символом Сталинградской битвы стал дом. Зеленый, четырехэтажный, с четырьмя подъездами. Рядом — его «близнец». Между этими зданиями проходила ветка железной дороги к мельнице.
Туда отправили группы советских солдат — оба дома, благодаря своему расположению, имели стратегическое значение. Одно из зданий немцы вскоре буквально выжгли и подорвали. Он рухнул вместе с оборонявшими его бойцами.
Хотя вторую четырехэтажку плотно обстреливали нацисты, сержант Павлов и четыре солдата смогли чудом попасть в дом и закрепиться там. В подвалах военные нашли мирных жителей, которые прятались от вражеских пуль и снарядов.
Целые государства падали к ногам Гитлера за считаные дни и даже часы: Дания оборонялась шесть часов, Голландия — пять дней, Югославия — 11 дней, Бельгия — 18 дней, Греция — 24 дня, Польша — 27 дней. В Париж немцы вошли без единого выстрела, сама Франция сдалась за месяц и 12 дней.
А дом на Волге 58 дней бился с врагом. На нем уже не было видно зеленой краски, но он скалился обломками кирпичей.
Со временем к солдатам пробрался отряд подкрепления. Теперь за здание сражался уже 31 человек. Русские, украинцы, грузины, евреи, таджики, узбеки, калмыки, татары храбро воевали за свою общую советскую родину.
Трое защитников не увидели Победы. Двое получили ранения, в том числе сержант Павлов. После госпиталя он снова вернулся в армию, был наводчиком орудия и командиром отделения разведки в артиллерийских частях. Девятое Мая встретил в Польше уже младшим лейтенантом.
Летом 27 июня 1945 года Якову Павлову присвоили звание Героя Советского Союза. Но куда важнее, что его имя буквально вросло в дом Сталинграда — тот самый, который Павлов с товарищами оборонял почти два месяца.
После войны часть стены здания решили оставить потомкам как страшное свидетельство той трагедии. История этого дома — отражение не только всей Сталинградской битвы, но и подвига советского народа.
Они сражались за Родину
Победа в Сталинградском сражении обошлась СССР в 1 129 619 человеческих жизней. Больше миллиона простых людей, большинство из которых до войны имели обычные мирные профессии и хотели счастливо жить и растить детей.
Однако все они, не колеблясь, встали на защиту своей земли. Лучше всего это показано в картине «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова. Многие из актеров — сами бывшие фронтовики, а режиссер Сергей Бондарчук в малой излучине Дона сражался за Сталинград.
Фильм, снятый в 1976 году, без ярких спецэффектов голливудских блокбастеров смог показать настоящий подвиг обычного человека, который встал на пути самозванных господ, желавших вычеркнуть целые нации.
Встал на пути и победил. И всегда будет побеждать.
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