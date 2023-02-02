Общество 02 февраля 2023, 08:00 (обновлено: 02 февраля 2023, 09:05) Сталинградская битва. Сражение, ставшее началом Победы Историк Багдасарян заявил, что Сталинградская битва — одно из величайших сражений РИА «Новости»

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Победа в Сталинградской битве — одна из главных вех истории России и СССР. Это сражение стало переломным моментом Великой Отечественной: враг не просто дрогнул, он был разбит, остановлен, его заставили убегать. Началось освобождение советской земли, а следом — всей Европы.

Победа в Сталинградской битве

Россия отмечает День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Сражение длилось ровно 200 дней и ночей, и, наконец, 2 февраля 1943 года удалось остановить вражеское наступление, преломив ход войны.

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Гитлеровцы начали свое шествие в июле 1942-го. Немцы шли не одни — их подкрепляли войска союзников: итальянцев, румын, венгров, хорватов. Они рвались на Кавказ. У захватчиков было больше солдат, техники, оружия и боеприпасов.

Однако советские люди победили. Немцам не помогла ни танковая армада, ни уверенность в неминуемой победе. Окруженные фашисты капитулировали: в плен сдались 25 генералов вермахта, в том числе генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс.

Советские солдаты штурмуют дом в Сталинграде, февраль 1943 года / Викимедиа

Немцы шли на Кавказ

Доктор исторических наук, декан факультета истории, политологии и права МГОУ, профессор кафедры государственной политики МГУ Вардан Багдасарян рассказал «360», что Сталинградская битва — одно из величайших сражений в истории не только Второй мировой войны, но и всего человечества.

Немецкое командование преследовало две цели. Первая — перерезать водную артерию Волги, которая была важным каналом коммуникации, и тем самым нанести ощутимый ущерб советской стороне. Вторая — Сталинград давал перспективы движения к Кавказу.

«Сталинградская битва рассматривалась как стратегия битвы за Кавказ, который был нужен для выхода к нефти — Германия не могла вынести войну без соответствующих ресурсов», — объяснил Багдасарян.

Сталинградская битва в этом отношении была сражением с соответствующими геополитическими проекциями, добавил историк. Но одержать верх захватчики не смогли.

Немецкие солдаты на фоне разоренного ими Сталинграда / Telegram

Подрыв германской мощи

Сталинградская битва не зря считается коренным переломом в Великой Отечественной: после нее стратегическая инициатива полностью перешла к Красной армии.

После битвы за Москву инициатива все-таки по-прежнему оставалась за немцами. Был провал под Харьковом. Но Сталинградская битва перевернула историю войны, и вектор был задан уже на победу. Дальше последовала Курская битва, освобождение советских территорий и Европы. Вардан Багдасарян

Историк отметил, что Сталинградскую битву высоко оценили союзники по антигитлеровской коалиции: президент США Франклин Рузвельт, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, будущий премьер и впоследствии президент Франции Шарль де Голль.

«Битву за Сталинград считали величайшим свершением Второй мировой войны. Даже сегодня, когда в рамках антироссийской пропаганды пытаются замолчать те или иные сражения, Сталинград вынуждены признавать. Именно там была подорвана мощь германской армии», — подчеркнул Багдасарян.

Сбитые фашистские самолеты / РИА «Новости»

Меч Сталинграда

Союзники и правда были впечатлены победой Советской армии. Дед нынешнего короля Великобритании Георг VI приказал выковать церемониальный меч в знак преклонения перед мужеством защитников Сталинграда.

Этот шедевр кузнечного оружейного ремесла современной эпохи украшен драгоценными металлами и камнями. По клинку кислотой вытравлены надписи на русском и английском языках: «Гражданам Сталинграда, крепким как сталь, от короля Георга VI в знак глубокого восхищение британского народа».

Меч Сталинграда / Викимедиа

Иосифу Сталину клинок передал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в присутствии Франклина Рузвельта 29 ноября 1943 года, на открытии Тегеранской конференции. Сегодня «Меч Сталинграда» можно увидеть в музее Сталинградской битвы в Волгограде.

Дом Павлова

Главным символом Сталинградской битвы стал дом. Зеленый, четырехэтажный, с четырьмя подъездами. Рядом — его «близнец». Между этими зданиями проходила ветка железной дороги к мельнице.

Туда отправили группы советских солдат — оба дома, благодаря своему расположению, имели стратегическое значение. Одно из зданий немцы вскоре буквально выжгли и подорвали. Он рухнул вместе с оборонявшими его бойцами.

Хотя вторую четырехэтажку плотно обстреливали нацисты, сержант Павлов и четыре солдата смогли чудом попасть в дом и закрепиться там. В подвалах военные нашли мирных жителей, которые прятались от вражеских пуль и снарядов.

Фонтан «Танцующие дети» на фоне разрушенного Сталинграда, 1947 год / Telegram

Целые государства падали к ногам Гитлера за считаные дни и даже часы: Дания оборонялась шесть часов, Голландия — пять дней, Югославия — 11 дней, Бельгия — 18 дней, Греция — 24 дня, Польша — 27 дней. В Париж немцы вошли без единого выстрела, сама Франция сдалась за месяц и 12 дней.

А дом на Волге 58 дней бился с врагом. На нем уже не было видно зеленой краски, но он скалился обломками кирпичей.

Со временем к солдатам пробрался отряд подкрепления. Теперь за здание сражался уже 31 человек. Русские, украинцы, грузины, евреи, таджики, узбеки, калмыки, татары храбро воевали за свою общую советскую родину.

Дом Павлова / Викимедиа

Трое защитников не увидели Победы. Двое получили ранения, в том числе сержант Павлов. После госпиталя он снова вернулся в армию, был наводчиком орудия и командиром отделения разведки в артиллерийских частях. Девятое Мая встретил в Польше уже младшим лейтенантом.

Летом 27 июня 1945 года Якову Павлову присвоили звание Героя Советского Союза. Но куда важнее, что его имя буквально вросло в дом Сталинграда — тот самый, который Павлов с товарищами оборонял почти два месяца.

После войны часть стены здания решили оставить потомкам как страшное свидетельство той трагедии. История этого дома — отражение не только всей Сталинградской битвы, но и подвига советского народа.

Дом Павлова / Викимедиа

Они сражались за Родину

Победа в Сталинградском сражении обошлась СССР в 1 129 619 человеческих жизней. Больше миллиона простых людей, большинство из которых до войны имели обычные мирные профессии и хотели счастливо жить и растить детей.

Однако все они, не колеблясь, встали на защиту своей земли. Лучше всего это показано в картине «Они сражались за Родину» по одноименному роману Михаила Шолохова. Многие из актеров — сами бывшие фронтовики, а режиссер Сергей Бондарчук в малой излучине Дона сражался за Сталинград.

Фильм, снятый в 1976 году, без ярких спецэффектов голливудских блокбастеров смог показать настоящий подвиг обычного человека, который встал на пути самозванных господ, желавших вычеркнуть целые нации.

Встал на пути и победил. И всегда будет побеждать.