22 декабря 2022, 17:04
Национальный проект для работы с молодежью предложили создать в России
Глава комиссии Госсовета Артюхов предложил создать нацпроект по работе с молодежью
Работа с молодежью требует создания отдельного национального проекта, который объединит в себе все существующие направления и меры поддержки. Об этом на заседании Госсовета заявил глава профильной комиссии и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов.
Он отметил, что на сегодняшний день в России существует комплексная система молодежной политики.
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«Логичным шагом в этих условиях было бы создание отдельного национального проекта, который объединил бы в себе все направления по работе с молодежью и меры поддержки», — заявил Артюхов.
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Глава комитета добавил, что необходим экспертный центр, где на основе собранных данных системно станут проводить анализ самых важных вопросов, которые волнуют молодых людей.
Президент России Владимир Путин в ходе своего вступительного слова на заседании Госсовета отметил, что развитие молодежной политики носит стратегический характер. Он пояснил, что молодые люди продолжат реализацию целей, которые закладываются сегодня.
Достижения и таланты молодежи напрямую влияют на развитие страны, потому что за ними будущее. Поэтому важно обеспечить преемственность поколений.
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