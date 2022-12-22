22 декабря 2022, 16:50
Путин призвал усилить работу с молодежью для укрепления России
Президент Путин назвал молодежную политику стратегически важной темой
Вопросы молодежной политики носят стратегически важный характер. Спустя несколько лет молодые люди продолжат вести работу для достижения страной заложенных сегодня целей. Об этом в ходе выступления на Госсовете заявил президент России Владимир Путин.
Президент подчеркнул, что нужно уже сегодня закладывать в молодых людей понимание Отечества и значимости тысячелетней истории России, ценности традиций и преданности Родине.
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«Их таланты и достижения в самых разных сферах будут прямо влиять на развитие страны и определять ее будущее. Наша ключевая задача — обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений, тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию», — заявил Путин.
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Особо президент отметил молодых добровольцев, которые подключились к поддержке военнослужащих и их семей, а также тех, кто отправился в зону проведения специальной военной операции для помощи людям. Путин назвал волонтеров примером для всех молодых людей.
Молодежь
Владимир Путин
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