Важное 22 декабря 2022, 16:50 Путин призвал усилить работу с молодежью для укрепления России Президент Путин назвал молодежную политику стратегически важной темой РИА «Новости»

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Вопросы молодежной политики носят стратегически важный характер. Спустя несколько лет молодые люди продолжат вести работу для достижения страной заложенных сегодня целей. Об этом в ходе выступления на Госсовете заявил президент России Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что нужно уже сегодня закладывать в молодых людей понимание Отечества и значимости тысячелетней истории России, ценности традиций и преданности Родине.

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«Их таланты и достижения в самых разных сферах будут прямо влиять на развитие страны и определять ее будущее. Наша ключевая задача — обеспечить глубокую, содержательную преемственность поколений, тогда та смелость, энергия, стремление к преобразованиям, которыми обладает молодежь, будут работать на Россию», — заявил Путин.

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Особо президент отметил молодых добровольцев, которые подключились к поддержке военнослужащих и их семей, а также тех, кто отправился в зону проведения специальной военной операции для помощи людям. Путин назвал волонтеров примером для всех молодых людей.