Националист Дацик вышел из колонии и стал готовиться к боям

Националист и бывший боец MMA Вячеслав Дацик освободился из колонии по УДО. Он уже дома с женой. В его ближайших планах — подготовка к бою в конце декабря.

«В ближайшее время у него состоится бой, я так поняла, в конце декабря уже намечен первый бой. Ну и в дальнейшем у него уже подписаны различные контракты, и вот на протяжении всего этого года он, так скажем, займется активно спортивной деятельностью, как и занимался ранее», — рассказала адвокат Наталья Крамарец.

В колонии он, как мог, поддерживал форму, участвовал в соревнованиях по гиревому спорту и стал первым.

На свободе Дацика встретила жена, которая поддерживала супруга за решеткой: возила ему передачи и везде сопровождала.

Вячеслава Дацика посадили на год по обвинению в незаконном пересечении границы Эстонии. Его вместе со знакомым задержали в декабре прошлого года эстонские пограничники на заставе в поселке Кукин Берег и передали коллегам из России. Националист уже несколько раз был в колонии за грабежи и разбои. Ленинградский областной суд одобрил УДО 8 ноября.