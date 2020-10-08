Националисту Дацику одобрили УДО, но на свободу не выпустили

Бывшему бойцу ММА националисту Вячеславу Дацику одобрили условно-досрочное освобождение. Однако из колонии его пока не отпустят — решение можно обжаловать.

Об этом РИА «Новости» сообщили пресс-службе Ленинградского областного суда. Там отметили, что ходатайство об условно-досрочном освобождении националиста удовлетворил суд в Тосно. Однако решение еще не вступило в силу — его могут обжаловать. Это значит, что о выходе Дацика из колонии пока рано говорить.

Вячеслава Дацика и его знакомого задержали в конце декабря 2019 года при попытке пересечь границу России с Эстонией. Эстонские пограничники остановили нарушителей на пограничной заставе в поселке Кукин Берег, а затем передали российским коллегам.

В июне суд признал националиста виновным в незаконном пересечении границы группой лиц по предварительному сговору. Дацика приговорили к одному году лишения свободы.

Вячеслав Дацик по прозвищу Рыжий Тарзан участвовал в боях без правил в категории супертяжелого веса с конца 1990-х. Ранее он уже несколько раз сидел в тюрьме — его арестовывали за грабежи и разбои.