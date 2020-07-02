Назарбаев победил COVID-19

Бывший глава Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавирусной инфекции. Экс-президент пока что намерен сохранять режим самоизоляции. Работать он будет дистанционно.

О выздоровлении Назарбаева рассказал в Twitter его пресс-секретарь Айдос Укибай. Он подчеркнул, что последний тест на COVID-19 у лидера нации оказался отрицательным.

«Согласно рекомендациям врачей Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе», — написал Укибай.

О том, что исследование на коронавирусную инфекцию у Назарбаева показало положительный результат, стало известно 18 июня. Состояние 79-летнего экс-главы государства беспокойства не вызывало.

Нурсултан Назарбаев стоял во главе Казахстана с 1990 по 2019 год. После ухода в отставку политик остался руководить Советом безопасности страны. Он также является председателем правящей партии «Нур Отан» и входит в Конституционный совет государства.