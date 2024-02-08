Общество 08 февраля 2024, 16:54 Наставники помогут предпринимателям из Москвы в развитии бизнеса Новый поток проекта «Прокачай свой бизнес вместе с наставником» начался в Москве Unsplash

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В Москве начался прием заявок на двухмесячную обучающую программу «Прокачай свой бизнес вместе с наставником». Об этом рассказала заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Курс даст 100 бизнесменам возможность сотрудничать с экспертами из различных областей бизнеса. Желающие принять участие могут зарегистрироваться до 27 февраля через специализированный портал mbm.mos.ru города Москвы.

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С 2021 года, когда проект запустили впервые, программу прошли уже две тысячи московских бизнесменов.

«Как показал опрос выпускников прошлого года, каждый третий увеличил оборот и клиентскую базу, а каждый четвертый вывел на рынок новый продукт», — отметила заммэра.

В качестве кураторов в новой группе выступят 15 экспертов из самых разных отраслей, в том числе ведущий консалтингового агентства Герман Ткаченко и основательница швейного производства Екатерина Евпланова.

Первая встреча и распределение участников пройдет онлайн 28 февраля. Последующие мероприятия программы будут проходить как в очной форме, так и через интернет.

Ранее подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по созданию бизнес-плана. Он пройдет 13 февраля при участии центра «Мой бизнес».