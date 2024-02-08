Подмосковье 08 февраля 2024, 14:06 Подмосковных предпринимателей пригласили на вебинар по созданию бизнес-плана Unsplash

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Подмосковных предпринимателей пригласили на бесплатный вебинар о создании бизнес-плана. Он пройдет 13 февраля при организации центра «Моя бизнес».

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, спикером встречи станет генеральный директор консалтинговой компании «Айрин Дубна» Роман Ануфриев. Он расскажет о структуре бизнес-плана, полезных источниках информации и построении финансовой модели.

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Зарегистрироваться на вебинар можно по ссылке.

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