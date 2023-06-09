Эксклюзив 09 июня 2023, 03:24 «Напишу заявление в этот же день». Симоньян рассказала, когда планирует уволиться Главред RT Симоньян заявила, что уволится с работы, когда Россия победит в СВО

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян работает над книгой, которая должна выйти в свет в этом году. В интервью для проекта «Жеребцова и точка» на телеканале «360», она рассказала, когда намерена уволиться и начать уделять написанию рассказов и сценариев больше времени.

В одном из выпусков своего проекта «Что и требовалось доказать» Симоньян призналась, что хотела бы уехать в Краснодарский край и писать книги. В беседе с Ксенией Жеребцовой главред RT заявила, что договор с издательством у нее уже подписан.

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«Я открою секрет, я подписала договор с издательством, у меня выходит в этом году <…> книга. Пока название ее рабочее», — поделилась Симоньян.

Также она рассказала, что сейчас у нее есть много начатого материала: различные наброски, первые главы рассказов и первые серии сценариев сериалов.

«Для того, чтобы закончить, что у меня уже начато, что у меня в набросках — это и рассказы, и романы, и сценарии <…> — мне только чтобы это закончить нужно минимум пять лет, чтобы заниматься только этим, не работая», — сказала Симоньян.

Говоря о том, когда у нее появится время, главред RT отметила, что это произойдет, когда Россия достигнет поставленных целей спецоперации.

«Когда мы победим. Вот как только мы победим, я пишу заявление в тот же день. Я серьезно говорю», — сказала Симоньян.

Ранее она отметила, что Россия начала спецоперацию именно тогда,когда была к ней готова.