Эксклюзив 08 июня 2023, 18:47 «Поверьте, Путин лучше знает». Симоньян объяснила, почему СВО началась в 2022 году Главред RT Симоньян: Россия начала СВО, когда была к этому готова

Читать 360tv в

Россия начала спецоперацию именно в то время, когда была готова к этому и могла ответить на агрессию со стороны все западного мира и НАТО. Те, кто думает, что знает лучше и рассуждает на тему, что это нужно было делать раньше, заблуждаются, выразила уверенность главред RT Маргарита Симоньян в интервью для проекта «Жеребцова и точка» на телеканале «360».

«Я уже на своем на опыте знаю — а я уже больше 20 лет работаю, скажем так, в государственной обойме, — что когда кажется „вот почему так не делают, надо вот так или так“, проходит год или два и ты понимаешь „а вот почему, понятно“. И я перестала поддаваться воздействию этой истерики», — рассказала Симоньян.

Реклама

В качестве примера она привела кризис в Донбассе. Главред RT отметила, что в течение восьми лет весь патриотический лагерь говорил о том, что региону нужно помочь, его нужно забрать, почему же ничего не происходит.

«Мы ходили к президенту, говорили ему это в кабинете, а он нам отвечал: „Еще не время, мы Донбасс не бросим, но еще не время“. А мы не могли понять, почему не время-то, но теперь все понятно», — подчеркнула журналист.

Сомневающимся в этом Симоньян посоветовала представить, что Россия начала СВО даже пять лет назад, когда страна еще не была готова к этому. И даже не с точки зрения армии или экономики.

«Но Запад был готов уже тогда. Но тогда еще не было 18-го года, когда нам было объявлено о нашем новейшем гиперзвуковом оружии. И, представляете, мы бы начали, а нам бы вот такую ответочку всем западным миром, всем НАТО дали. Тяжело бы было, правда?» — поинтересовалась она.

Сейчас, по словам Симоньян, анализируя события минувших лет, становится понятно, почему спецоперация началась именно в 2022 году.

«Теперь ты понимаешь: так вот почему. Поэтому я не хочу себе позволять вдаваться в [такие настроения в духе] „Я лучше знаю“. И все остальные, кто говорит „почему мы то, почему мы се“, они тоже лучше не знают. Поверьте, Путин знает лучше, реально», — заключила Симоньян.