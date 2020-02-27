Правительство Ленобласти устроило себе день здоровья. На заседание к парламентариям пришли фитнес-тренеры и провели для них зарядку. Правда, выглядели они как чирлидерши.

Мероприятие устроили в честь подведения итогов года, рассказал Telegram-канал издания «Подъем» со ссылкой на пресс-службу губернатора региона Александра Дрозденко.

«Сегодня зампредседателя правительства, курировавший проведение года ЗОЖ, который в прошлом году был у нас в Ленобласти, представлял отчет <…> и счел возможным вот так разнообразить заседание», — пояснила начальник управления пресс-службы главы региона Екатерина Путронен.

По ее словам, подобное уже было в прошлом году — на выездном заседании в Киришах. Тогда для чиновников тренировку устроили чемпионки по водному поло.

Путронен заметила, что в кабмине хорошо воспринимают любой интерактив на заседании. «Формат становится легче. Легче думать», — заключила она.