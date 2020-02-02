Ученые нашли музыку в помощь занятиям спортом

«Наши наблюдения показывают, что сердце добровольцев, слушавших быструю музыку во время зарядки, билось максимально быстро, но при этом они почти не жаловались на нагрузки. Пока мы изучили только темп музыки, однако в будущем мы хотели бы проверить, как жанры, мелодия или слова песни могут влиять на выносливость», — рассказал профессор Веронского университета Лука Ардиго. Его слова привел ТАСС.

В начале 2010-х годов исследователи из Великобритании заметили, что звуки классической музыки помогают хирургам быстрее и точнее оперировать. Такая музыка улучшает успеваемость студентов. Классика помогает найти вдохновение представителям творческих специальностей. Вот Ардиго и его единомышленники и решили проверить — правда ли музыка помогает заниматься спортом, и если да, то какая именно.

Оказалось, что на пульс и другие физиологические показатели влияет темп музыки. Медляки 90-110 ВРМ нагружали организм меньше, но при этом спортсмены испытывали раздражение. А вот ритмичные композиции темпом в 170-190 ударов в минуту заходили спортсменам на «ура». Кстати, параллельно оказалось что музыка способствует выносливости, но не силе. То есть под ритмичную музыку удавалось больше и дольше пробежать, но не поднять больше килограммов.

Итальянские исследователи намерены продолжить свои изыскания. Ардиго и его команда хотят создать идеальный трек для занятий спортом.