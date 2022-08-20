Населенные пункты Якутии остались без света

Технологические сбои произошли в работе энергетической системы Амурской области, часть населенных пунктов Якутии осталась без света. Пресс-служба компании «Якутскэнерго» сообщила, что специалисты приступили к устранению неисправностей.

«Сработала противоаварийная автоматика. Часть потребителей запитаны. Ведутся работы по восстановлению, в ближайшее время все потребители будут запитаны, — сообщили в «Якутскэнерго».

«Сработала противоаварийная автоматика. Часть потребителей запитаны. Ведется восстановление энергоснабжения в Якутске и ряде районов республики», — сообщает ПАО «Якутскэнерго».

В Министерстве ЖКХ и энергетики республики добавили, что отключение электроснабжения произошло под действием защитного комплекса. Оно вызвано технологическим нарушением в объединенной энергосистеме Востока в районе поселка Магдагачи Амурской области.

«На каскаде Вилюйских ГЭС отключились несколько машин. В Центральном энергорайоне Якутская ГРЭС и Якутская ГРЭС-2 перешли в режим работы на собственные нужды. Ожидаем команду от системного оператора на сбор схемы восстановления энергоснабжения по Западному и Центральному энергорайонам», — заявили в министерстве.

Ранее массовое отключение электричества произошло в Кронштадте. Причиной происшествия стала залетевшая на электроподстанцию птица.