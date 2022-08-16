Названа необычная причина блэкаута в Кронштадте

Массовое отключение электричества произошло в Кронштадте, без света осталось свыше 400 зданий. Причиной происшествия стала птица, залетевшая на электроподстанцию, сообщил «360» пресс-секретарь администрации Кронштадтского района Андрей Медянников.

По его словам, отключение произошло в районе восьми утра, а в девять экстренные службы восстановили подачу электроэнергии и горячей воды.

«Свет уже есть, на одну из подстанций залетела птица. Произошло замыкание, сработало автоматическое отключение подачи электроэнергии. Всего без света осталось 429 зданий, из них 335 — жилые», — сообщил Медянников.

В начале февраля похожую ситуацию пережили жители Тюмени. Из-за аварии на линии электропередачи они остались без света. Экстренные службы оперативно возобновили подачу электричества, запустив работу резервной линии, писал RT.