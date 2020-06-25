В современной России к воспитанию детей подходят иначе, чем на Западе. Государство должно думать о будущем страны. Именно поэтому поправки в Конституцию об особом отношении к детям так важны.

«Нас учили стесняться своих корней. Нас учили стесняться говорить об особой роли нашего народа, об особом патриотическом воспитании. Какой-то период времени такие слова, как „добро“, „мир“, „патриотизм“, „воспитание“ считались чем-то заслуживающим внимание, но, может быть, в аспекте мировой культуры, а не российской, своей, самобытной дороги», — рассказала «360» член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Собеседница добавила, что сегодня в России несколько иначе, чем в западных странах. Нам не хотелось бы иметь такую же ювенальную юстицию, как на Западе. Мы защищаем право семьи на воспитание ребенка.

«Все эти изменения <…> будут внесены по разработкам вот этой вот поправки в Конституцию. Она будет основополагающей. Она будет как некий базисный элемент в Конституции, а затем обрастет федеральными законами, которые защитят материнство, отцовство, семью — защитят детство», — подчеркнула Бессараб.

Воспитание и образование ребенка в ключе российского мировосприятия очень важно для государства. Дети должны это понимать, осознавать и с этим расти.

25 июня в России началось голосование по поправкам в Конституцию. Одно из основных изменений, которое предлагают внести в основной российский закон, предполагает определить детей, как достояние страны и создать все необходимые условие для их воспитания и развития.

О главных событиях первого дня голосования читайте в онлайн-трансляции «360».