«Нас часто держали взаперти». Лишенные опекуна сестры вспомнили о своей жизни

Сейчас сестер удочерила супружеская пара из пригорода Челябинска. Девочки живут со сводными братьями и сестрами в большом двухэтажном доме, но воспоминания о тете и ее гражданском муже не дают им покоя.

«Нас часто держали взаперти, не выпускали гулять. Дядя Витя мог нас ударить шлангом или ремнем. Дядя Витя часто с тетей Наташей дрались и постоянно выпивали с гостями. Мы им мешали, поэтому они нас посылали кормить Лизу. Часто ничего, кроме доширака, не было. Тети постоянно не было дома, и она очень редко что-то готовила. На другую еду приходилось зарабатывать самим, мы переносили дрова и получали за это 50—100 рублей», — вспомнили Кудрявцевы.

Люба заметила, что в доме всегда был беспорядок. Однако перед приездом опеки сестер заставляли прибираться.

«Они выпивали, мы спали в своей комнате. Проснулись от шума на кухне. Я все время выходила, просила быть тише, нам же в школу. Потом мы ушли на занятия, и с последнего урока нас забрали сотрудники опеки. Сначала сказали, что на месяц, чтобы тетя Наташа исправилась. Потом заявили, что тете Наташе нас больше не вернут. Для нас это был шок: столько прожить с ней и опять в интернат. Лизу отправили в реабилитационный центр», — добавила Лена.

Ранее служба опеки отобрала у жительницы Челябинской области Натальи Галеевой трех племянниц. Власти решили, что она не обеспечивает детей надлежащим воспитанием.