Россиянка боролась с опекой за 3 племянниц. Теперь у нее погиб муж и сгорел дом

Служба опеки отобрала у жительницы Челябинской области Натальи Галеевой трех племянниц. Власти заявили, что женщина ненадлежащим образом воспитывала детей. Старшую, Лизу, страдающую ДЦП, поместили в реабилитационный центр, а младших девочек — в приемную семью. По словам правозащитников, Лизу в больнице заморили голодом. Но чиновники заявили, что она поступила уже истощенной. Сегодня у Натальи Галеевой сгорел дом, и забирать племянницу ей некуда.

Разлученные

Первой об истории Лизы и Натальи Галеевой написала правозащитница Оксана Труфанова на своей странице во «ВКонтакте». Галеева была опекуном трех девочек-сестер, приходившихся ей племянницами, с 2015 года. Жили они в собственном доме в деревне Полетаево. Когда старшей сестре Лизе, страдающей ДЦП, исполнилось 18 лет, суд обязал администрацию Сосновского района выдать ей жилплощадь в течение пяти месяцев.

«За эти пять месяцев тетю лишили опеки над всеми детьми, включая и Лизу. Осенью 2018 года всех девочек отняли — двух отдали в семью, которая не дает детям даже общаться с родственниками, а Лизу поместили в Копейский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», — написала Оксана Труфанова и опубликовала фотографии девушки из больницы.

Источник фото: vk.com/okstrue

«И ладно бы за ней реально ухаживали и бананами бы ее кормили, которые она так любит, а ее, создается впечатление, как в Бухенвальде, голодом буквально морили», — написала Оксана Труфанова.

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова на своей странице в Facebook рассказала, что вместе с неврологом и заведующей детской паллиативной службой посетила Лизу в реабилитационном центре. После осмотра врачи заявили, что у девушки серьезное нарушение обмена веществ, поэтому ей нужно специальное питание и установка гастростомы — трубки, через которую питательная смесь поступает в желудок. После того как вес доведут до 40 килограммов, можно вернуться к нормальному питанию.

Для установки гастростомы девушку переведут в специальную больницу. Сотрудников реабилитационного центра обучат, как обращаться с этим устройством, чтобы они могли и дальше ухаживать за Лизой. Омбудсмен пояснила, что вопросы к главному врачу центра есть, потому что помочь девушке можно было давно.

«К вопросам, связанным с лишением тети опекунских прав, тоже подключилась, напишу позже», — подытожила детский омбудсмен. Через некоторое время она написала, что младшие сестры хорошо устроились в новой семье и возвращаться к тете не хотят.

Однако остается вопрос Лизы, которую Наталья хочет вернуть. Оксана Труфанова напомнила, что, когда Лиза жила дома, ни в какой гастростоме она не нуждалась и при этом весила больше, чем когда оказалась в центре реабилитации. Она опубликовала фотографию, как девочка выглядела дома, и предложила сравнить с тем, что есть сейчас.

Источник фото: vk.com/okstrue

Квартирный вопрос

Оксана Труфанова на своем YouTube-канале выложила интервью с Натальей Галеевой. Та считает, что главная причина лишения ее статуса опекуна — жилье, которое власти должны предоставить Лизе.

«Я думаю, что все это связано с квартирой, потому что пока ее не было, нами никто не интересовался. Мне в открытую сказали: „Зачем ей нужна квартира?“» — поделилась Наталья.

По ее словам, когда старшей девочке исполнилось 17 лет, в опеке попросили собрать документы, чтобы поставить Лизу в очередь на квартиру. Когда это произошло, опека посоветовала обратиться в прокуратуру, по инициативе которой и прошел суд. Администрации дали пять месяцев на то, чтобы Лизе предоставили 18 квадратных метров жилья. Это решение не исполнено до сих пор.

На все обвинения, что она пытается вернуть Лизу ради квартиры, Наталья отвечает: на жилье прав у нее не будет, даже если девочка умрет. По праву наследования главными претендентами станут сестры Лизы. Кроме того, еще есть их отец, которого не лишили родительских прав.

Наталья отметила, что, когда Лизу забирали, она была домашним ребенком, смеялась, любила музыку. Кормили ее с ложки четыре-пять раз в день. Всю пищу превращали в пюре, чтобы она могла проглотить.

«В больнице же она яблочное пюре, которое всегда любила, две ложки съела, а потом стала языком выталкивать. Мне сказали, что значит просто не хочет есть», — поделилась Наталья.

По ее словам, забрать Лизу домой ей посоветовал лечащий врач, который сказал, что у нее очень тяжелое состояние. Однако просто так отдать пациентку центр не может. «Опека туда сообщила, что ребенок из детского дома, а не из семьи. У нее как будто родственников нет», — пояснила тетя девочки.

Она отметила, что не знает, куда ей обращаться. От министерств и ведомств, по ее словам, пришли только отписки о том, что она плохо занималась девочками. По словам Натальи, ей остается только молиться, чтобы Лиза выжила.

«Если она матери не нужна, отец сидит. Мне ее тоже теперь бросить, что ли? Она же человек», — подытожила она.

Министр социального развития Челябинской области Ирина Буторина в беседе с 74.RU заявила, что Наталью Галееву лишили прав опеки, так как она не выполняла должным образом возложенные на нее обязательства. О чем именно идет речь, глава ведомства не уточнила.

«Все нарушения были выявлены в ходе планового патронажа — никаких специальных проверок в связи с приближением срока выдачи квартиры органы опеки и попечительства не проводили», — подчеркнула министр.

Сгоревшие надежды

К разбирательству с историей Натальи Галеевой подключился депутат Госдумы Сергей Шаргунов. На своей странице в Facebook он рассказал, что сегодня дом Натальи Галеевой сгорел. В пожаре погиб ее муж. К ним в гости должны были приехать журналисты, которым женщина готовилась показать место, где жили ее племянницы.

«Дом сгорел дотла. Погиб муж Виктор Иванов, 47 лет. Он стучался изнутри. Его не успели вытащить. Наталья Анатольевна была на дежурных сутках в больнице, где она санитарка», — написал Сергей Шаргунов.

Источник фото: facebook.com/shargunov

В пресс-службе МЧС уточнили, что очаг возгорания находился в районе пристроенного к дому курятника. По предварительным данным, причиной возникновения огня стал аварийный режим работы электросети.