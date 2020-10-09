Нарушения коронавирусной безопасности нашли и на «Почте России» в Москве

Сотрудники Роспотребнадзора проверили отделение «Почты России», расположенное в центре Москвы и выявили ряд нарушений мер профилактики COVID-19. Теперь им грозит административный штраф.

Отделение находится на Смоленской улице, дом 13/21. Об этом сообщила главный специалист территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЦАО Виктория Ермакова.

В ходе обследования выяснилось, что в помещении отсутствовали антисептики для рук и оборудование для обеззараживания воздуха. Также не хватало дезинфицирующих средств для уборки помещений и поверхностей. Кроме того, в отделении не соблюдали социальное дистанцирование и не следили за частотой уборки.

«За выявленные нарушения предусмотрена административная ответственность согласно части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 500 тысяч рублей», — пояснила специалист.

Ранее стало известно, что в Подмосковье за очень было оштрафовано на 10,8 миллиона рублей людей без масок. Более 35 тысяч человек были пойманы за нарушение требований безопасности.