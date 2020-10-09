Жителям Подмосковья без масок пришлось выплатить более 10 млн рублей штрафов за 2 месяца осени

Более 35 тысяч человек поймали на нарушении масочного режима в Подмосковье с начала сентября. Причем семь тысяч нарушений выявили в октябре.

Общая сумма штрафов, которые пришлось выплатить 2100 нарушителям, составила 10,8 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе Минтранса области. 1300 человек были пойманы без масок в автобусах, а большинство нарушителей катались из области в Москву. Более 800 антимасочников нашли в электричках на Казанском, Ярославском и Горьковском направлениях.

С мая по август в Подмосковье более 850 тысяч раз нарушили масочный режим. Более 7300 пассажиров оштрафовали на 36,5 миллиона рублей.

Согласно Кодексу об административных правонарушениях Московской области, проезд без маски в общественном транспорте «обойдется» в пять тысяч рублей.