Народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова умерла на 94-м году жизни

На 94-м году жизни умерла жена Николая Сличенко, народная артистка РСФСР Тамилла Агамирова. Об этом ТАСС сообщили в театре «Ромэн»

«Тамилла Агамирова скончалась на 94-м году жизни», — приводит агентство текст сообщения пресс-службы театра.

Агамирова пережила своего супруга на два месяца — Сличенко скончался 2 июля в возрасте 87 лет.

Актриса родилась в 1928 году в Баку. Агамирова в 1951 году и сразу после выпуска пришла в театр «Ромэн», где ей начали давать главные роли. Актриса известна зрителям ролями в фильмах «Дон Кихот», «Ее большое сердце», «Настоящий друг», «Кубинская новелла» и других картинах. В театре «Ромэн» она была занята в десятках постановок. Информации о причине смерти Агамировой нет.