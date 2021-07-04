Театру «Ромэн» захотели присвоить имя умершего худрука Николая Сличенко

Коллектив Московского цыганского театра «Ромэн» предложил присвоить ему имя художественного руководителя, народного артиста СССР Николая Сличенко. Он умер 2 июля в возрасте 86 лет.

Об этом во время церемонии прощания с артистом сообщил заместитель худрука театра, народный артист России Николай Сергиенко. Его слова процитировал ТАСС.

«Я уверен, что актеры нашего театра соберутся и в память о нем будут творить и жить дальше. Театр „Ромэн“ будет жить дальше. У коллектива театра есть предложение департаменту культуры [Москвы]: назвать цыганский театр „Ромэн“ именем Николая Сличенко», — отметил он.

Сергиенко отметил, что художественный руководитель был человеком огромного масштаба в искусстве. Он многое сделал как для самого театра «Ромэн», так и для каждого актера в отдельности. Смерть Николая Сличенко — горе не только театра, но и всего цыганского народа, а также всей страны. Сергиенко подчеркнул, что умерший является достоянием всей России.

Николай Сличенко скончался 2 июля — ему было 87 лет. В театр «Ромен» он пришел в 16 лет и сразу завоевал любовь публики и критиков. Через 26 лет он занял пост художественного руководителя «Ромэн». Кроме театра, Сличенко участвовал и в съемках множества фильмов. За свою карьеру он сыграл более 60 ролей — в том числе в картинах «В дождь и в солнце», «Свадьба в Малиновке» и «Военно-полевой романс».