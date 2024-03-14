Эксклюзив 14 марта 2024, 09:29 Народная артистка РСФСР Наталия Касаткина скончалась в 89 лет Народная артистка РФСР Наталия Касаткина умерла в Москве РИА «Новости»

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Руководитель Московского театра классического балета, народная артистка РСФСР Наталия Касаткина скончалась на 90-м году жизни. Об этом «360» сообщила ее помощница Валентина Бурьянова.

По словам Бурьяновой, Касаткиной не стало поздним вечером 13 марта.

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«Ей стало плохо, отвезли в клинику Склифосовского. Она скоропостижно скончалась в 22:20, вот так все случилось. Когда будут похороны мы еще не знаем, еще не обсуждали. В июне у нее должен был быть юбилей, 90-летие. Собирались праздновать широко, всем миром. Она была жемчужиной русского балета», — поделилась собеседница.

Точную причину смерти артистки она не назвала. Помощница добавила, что дата и место прощания будут объявлены позднее.

Наталия Касаткина — москвичка, она окончила Московское хореографическое училище, после чего танцевала в Большом театре. В шестидесятых артистка стала работать балетмейстером и сценаристом. С 1977 года вместе со своим мужем Владимиром Василевым она возглавила Концертный ансамбль «Классический балет». Звание народной артистки ей присвоили в 1984 году.

В декабре в Киеве умерла народная артистка СССР, балерина Татьяна Таякина.