Знаменитости 13 декабря 2023, 05:03 Умерла народная артистка СССР Татьяна Таякина РИА «Новости»

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В Киеве 9 декабря скончалась народная артистка Украинской ССР и народная артистка СССР Татьяна Таякина. Некролог опубликовали на сайте Киевского театра оперы и балета, где она служила в 1969–1989 годы.

Таякина окончила Киевское хореографическое училище и 20 лет была солисткой балета Киевского театра оперы и балета. С 1993 по 2010 Татьяна Таякина возглавляла Киевское хореографическое училище.

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Звание народной артистки Украинской ССР актрисе присвоили в 1977 году, в 1980 она получила звание народной артистки СССР. Таякина неоднократно становилась победителем и лауреатом международных конкурсов артистов балета.

Балерина танцевала в «Лебедином озере», в постановках «Жизель», «Дон Кихот», «Баядерка», «Ромео и Джульетта». Сыграла Редисочку в «Чиполлино» в 1976 году. Актрисе было 72 года.

Советский актер и режиссер Сергей Иванов скончался 9 декабря на 94-м году жизни. Актер сыграл ряд драматических ролей, озвучил более 150 ролей при дублировании художественных фильмов на марийский язык.