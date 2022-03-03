Нарколог оценил идею анализа сточных вод из школ Москвы на запрещенные вещества

Канализационные смывы московских школ намерены изучить на предмет наличия в нечистотах запрещенных веществ, сообщил РБК. В списке получателей услуг более 300 общеобразовательных учебных заведений города. Эксперты оценили такую инициативу.

Подобные эксперименты проводились в Северной Америке и Европе, там они показали свою эффективность, отметил в беседе с газетой «Известия» президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев. Идею такого исследования он счел интересной.

С технической точки зрения, подчеркнул Исаев, очень важно, на сколько веществ и в течение какого времени будет проводиться анализ.

Руководитель реабилитационного центра «Двойной диагноз» Татьяна Метелева считает, что анализ стоков, важен, но больше пользы было бы от индивидуальных тестов. Она отметила, что анализы у школьников эффективно было бы брать начиная с 5–6-го класса, разумеется, с согласия родителей.

Она также отметила важность лекций в школах как для самих детей, так и для родителей.

При этом пока не определены правовые последствия обнаружения в сточных водах образовательного учреждения следов запрещенных веществ. Но, по мнению члена Ассоциации юристов России Марии Спиридоновой, при положительных результатах теста напрашивается инициатива об уведомлении об этом сотрудников МВД, в частности специалистов из отдела по работе с несовершеннолетними. Они уже проведут профилактические лекции для учащихся и преподавателей конкретной школы.

В январе стало известно, что в Госдуме планируют обсудить вопрос обязательного тестирования школьников и студентов на употребление наркотиков и психотропных веществ, заявил замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. При этом глава комитета Нина Останина отметила, что в Госдуму пока не поступала такая инициатива.