Школьников захотели принудительно тестировать на наркотики

Вопрос обязательного тестирования школьников и студентов на употребление наркотиков и психотропных веществ планируют обсудить в Госдуме. Об этом сообщил замглавы комитета по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. В свою очередь, глава комитета Нина Останина в интервью «Известиям» заявила, что такая инициатива в Госдуму пока не поступала. Если она появится, что будут проведены слушания с участием педагогов, родителей и самих подростков.

«Никакого законопроекта ни от правительства, ни от данного депутата, ни от профильного комитета не было. А как только поступит, мы не будем гнать лошадей — эта тема требует широких общественных обсуждений. Мы должны прислушаться к родительскому и педагогическому сообществу, послушать самих детей», — сказала Останина.

Закон о тестировании учащихся средних и высших заведений на употребление наркотиков существует в стране с 2013 года. Освидетельствование носит добровольный характер и, по словам экспертов, любой подросток может от этого отказаться.

Сама процедура состоит из двух этапов: социально-психологического, когда участники отвечают на вопросы специальной анкеты, а также медосмотра со сдачей анализов. Процедура конфиденциальная: учителя и ученики не должны знать, кто попал в группу риска.

Если выяснится, что подросток употребляет наркотики, он будет направлен в специализированную медицинскую организацию или ее структурное подразделение, которое оказывает наркологическую помощь.

По данным статистики МВД, в 2020–2021 годах число лиц с немедицинским потреблением наркотиков и психоактивных веществ в России достигло шести миллионов человек. Большинство из них — подростки и молодежь в возрасте от 15 до 25 лет.

Ряд специалистов полагает, что ужесточение законодательства связано с участившимися случаями насилия в школах. В будущем, считают эксперты. в стране могут уйти от письменного тестирования: вместо этого начнут брать биологические пробы, для которых подойдет анализ мочи или срез волос.