Общество 18 февраля 2023, 23:43 Наркодилера из Перу задержали при помощи системы распознавания лиц на ЧМ-2018 Ростех: российская система распознавания лиц помогла поймать мафиози во время ЧМ-2018 Pxhere

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Во время проведения ЧМ- 2018 по футболу в некоторых городах была внедрена российская система распознавания лиц FindFace security. С ее помощью удалось задержать большое количество разыскиваемых людей, в числе которых и мафиози. Об этом сообщи генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

«К чемпионату мира поставили везде эти камеры. И за период чемпионата мира было задержано огромное количество разыскиваемых людей. Даже одного мафиози поймали, который приехал из Перу что ли. Наркодилер», — сказал Чемезов.

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К системе FindFace security подключили в то время порядка 500 камер городского наблюдения и стадионов. Разработчики решения — российская компания NtechLab.

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Камеры с распознаванием лиц на железной дороге продолжают внедрять в Московской области. Такие приборы появились уже на восьми станциях в семи муниципалитетах региона. Устройства начали устанавливать с июля 2022 года в тех местах, где было больше всего нарушений и погибших по причине перехода через железную дорогу в неположенном месте.

Сегодня камеры с распознаванием лиц есть на станциях Удельная в Раменском, Гагаринская в Щелкове, Весенняя в Подольске, Взлетная в Домодедове, Перхушково и Жаворонки в Одинцове, МЦД Павшино в Красногорске и Поварово в Солнечногорске.