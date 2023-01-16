Подмосковье 16 января 2023, 20:42 Камеры распознавания лиц в два раза снизили число нарушений на ж/д станциях в Подмосковье Воробьев: камеры распознавания лиц на ж/д станциях в Подмосковье показали эффективность РИА «Новости»

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В Московской области продолжают внедрять камеры с распознаванием лиц на железной дороге. Такие приборы появились уже на восьми станциях в семи муниципалитетах региона: Их работу гендиректору РЖД Олегу Белозерову продемонстрировал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Устройства стали устанавливать с июля прошлого года в тех местах, где было больше всего нарушений и погибших по причине перехода через железную дорогу в неположенном месте.

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На сегодняшний день камеры с распознаванием лиц есть на станциях Удельная в Раменском, Гагаринская в Щелкове, Весенняя в Подольске, Взлетная в Домодедове, Перхушково и Жаворонки в Одинцове, МЦД Павшино в Красногорске и Поварово в Солнечногорске.

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Всего в Подмосковье свыше 460 станций, 47 вокзалов, почти 700 переходов, более 900 пассажирских платформ. Каждый объект инфраструктуры оцифровали для осуществления контроля в режиме онлайн. Все жалобы разделили на две категории — капитальные и аварийные работы. Для контроля за устранением внедрили мобильное приложение.

С помощью камер с распознаванием лиц правоохранители могут оперативно установить личность человека и привлечь нарушителя к административной ответственности. Система уже показала свою эффективность: на станциях, где уже работают такие приборы, число нарушений правил перехода сократилось в два раза. Кроме того, не произошло ни одного несчастного случая.

«В какие-то направления, когда данных достаточно, мы подключаем искусственный интеллект. Специалисты Сбербанка и наши программисты, их у нас порядка 330 человек, разрабатывают модель искусственного интеллекта, которая без участия человека выдает то или иное решение — чтение снимков МРТ и КТ, мониторинг за мусорными площадками. От мелочей до глобальных вопросов», — рассказал Андрей Воробьев в ходе визита в Центр управления регионом Московской области.

Губернатор отметил, что в Подмосковье учатся более миллиона школьников. Благодаря внедрению новых технологий процесс обучения находится под контролем. То же самое касается отдельных направлений медицины, в частности работы цифровых аппаратов МРТ и КТ.

«А аналоговых [аппаратов] у нас осталось немного, в этом и в следующем году мы их заменим. Если говорить по стройке, то мы наблюдаем статус каждого дома. Если по автобусным остановкам — видим в автоматизированной системе РНИС, когда приходит и уходит автобус. То есть можем реагировать, менять, но ключевое — не допускать [нарушений]», — подчеркнул Воробьев.

Московская область стала первым регионом, где начали применять камеры распознавания лиц. Проект реализуют Минтранс Подмосковья, УТ МВД России по ЦФО совместно с «МВС Груп».