Эксклюзив 02 мая 2023, 13:35 «Наряжал всю Россию». Лисовец назвал Юдашкина добрым и искренним человеком Стилист Влад Лисовец назвал скончавшегося модельера Валентина Юдашкина добрым человеком РИА «Новости»

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Модельер Валентин Юдашкин скончался на 60-м году жизни. Кутюрье навсегда запомнится всему миру моды, как невероятно талантливый и искренний человек. Об этом в беседе с «360» заявил стилист и эксперт моды Влад Лисовец.

«Грустная новость. Во-первых, невероятный человек! Добрый, искренний, интеллигентный, воспитанный, сдержанный, лишенный какой-либо грубости, талантливый! Он наряжал в невероятно красивые платья всю Россию», — произнес Лисовец.

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Валентин Юдашкин тяжело болел: в 2016 году у него обнаружили рак почки, а позже — метастазы в голове. В последнее время модельер сильно похудел и осунулся. Тем не менее до последних дней он продолжал усердно работать.

Юдашкин являлся Народным художником России, заслуженным деятелем искусств. Его наградили орденом Почета за большой вклад в отечественную культуру и развитие российской моды, а также орденами «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени.