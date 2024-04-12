Эксклюзив 12 апреля 2024, 12:32 «Наравне с 9 Мая». Чем важен День космонавтики Эксперт по космосу Цуканов: 12 апреля стало великим праздником наравне с 9 Мая РИА «Новости»

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Отмечаемый 12 апреля День космонавтики для России стал величайшим днем наравне с Днем Победы 9 Мая. На это в беседе с «360» указал глава общественной организации «Советский космос» Максим Цуканов.

Он напомнил о двух самых важных датах в отечественной космонавтике — 4 октября 1957 года и 12 апреля 1961 года.

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«В 57-м году на орбиту вышел первый космический аппарат, а в 61-м году за пределами Земли оказался первый человек. Это был старт космической гонки и крупная победа. День 12 апреля можно называть днем нашей космической победы, для нас он — величайший праздник наравне с 9 Мая», — сказал Цуканов.

Эксперт отметил, что после развала СССР российская космонавтика притормозила в развитии, однако уже в 2000-х годах начала восстанавливаться.

«Мы участвовали в международных миссиях, строили интересные космические телескопы. Началось движение в сторону Луны. Мы обновили МКС, добавили новые модули. Эти достижения можно считать новым шагом в космическое пространство. Испытываем новую ракету „Ангара“, развиваем космодром Восточный. Это только начало», — выразил он уверенность.

Ранее космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики.