Общество 12 апреля 2024, 02:11 Космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики

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Российский экипаж Международной космической станции, космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин, поздравили россиян с Днем космонавтики. Видеооткрытка с орбиты появилась в Telegram-канале Роскосмоса.

Космонавты напомнили, что в этом году Россия отмечает не только День космонавтики, но и 90-летие Юрия Гагарина — первого человека, покорившего космос. Они вспомнили пионеров отечественной космонавтики и поздравили всех работников отрасли, которые отмечают свой профессиональный праздник.

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«Мы горды, что, развивая отечественную космонавтику, продолжаем дело, начатое нашими предшественниками», — заявили космонавты.

Ранее стало известно, что в День космонавтики пассажиров московских автобусов поздравит участница отряда космонавтов Роскосмоса Анна Кикина. Ее голос будет звучать в салонах автобусов и на некоторых автовокзалах.